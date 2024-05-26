Про це повідомляє міноборони Великої Британії у соцмережі X.

Російські сили продовжують свої атаки на місто Вовчанськ, проте Збройні Сили України успішно відбивають більшість з них.

За зведеннями розвідки, можливо, російські війська контролюють село Бугроватка на півночі Харківської області.

“Оскільки село Бугроватка, розташоване на південному заході від Вовчанська, імовірно, перебуває під їхнім контролем, російські війська намагаються встановити фізичний контроль над прилеглою переправою через річку Сіверський Донець, тим самим створюючи загрозу флангу та тилу українських сил, що обороняються, в самому Вовчанську”, — йдеться у звіті.

У Лук’янському напрямку російські війська продовжують свою атаку в напрямку села Липці. Проте, за інформацією українського Генерального штабу, станом на вечір 22 травня 2024 року, вони не досягли суттєвого прогресу.

Володимир Путін заявив, що російські окупаційні війська претендують на створення “буферної зони” на півночі Харківської області. Проте, розвідка з Великої Британії вважає, що росіяни не досягають успіху в цьому плані.

“Північний харківський фронт, ймовірно, стабілізувався, а російський територіальний контроль фрагментарний та не об’єднаний. Успіх РФ на цій ділянці буде обмеженим протягом наступного тижня, оскільки початковий імпульс росіян було стримано українським опором”, — заявили британські аналітики.