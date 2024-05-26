Президент України попередив, що Росія може розпочати військові дії на ще одній ділянці кордону.

Про це глава держави сказав у його зверненні до світових лідерів напередодні Саміту миру.

За даними, саме зараз бійці захищаються за 60 кілометрів на північний схід від Харкова, від чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів на північний захід, відомо, що біля українського кордону збирається ще одне угруповання військ.

Зеленський наголосив, що такі дії означають одне – ці люди миру не прагнуть.

Протягом кількох тижнів говорять про можливість атаки Росії на Сумський напрямок. Після прориву російських військ до Харківської області у Вовчанську, президент Володимир Зеленський та голова української розвідки Кирило Буданов попередили про загрозу ворожого наступу на Сумщину та Чернігівщину.

Президент повідомив, що більше 80 країн вже підтвердили свою участь у Саміті миру. Він закликав Президента США Джозефа Байдена та голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна долучитися до цього заходу.