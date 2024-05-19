З початку доби російська армія значно активізувалась на Сіверському напрямку, де відбулося вже 20 бойових зіткнень.

Про це йдеться на сторінці у Фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України щодо оперативної інформації станом на 13:30 неділі, 19 травня.

«Інтенсивні бойові дії тривають майже по всій лінії фронту, найбільша активність загарбників станом на зараз спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках. Сили оборони дають відсіч. Протягом поточної доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 78», – ідеться у повідомленні.

На Харківському напрямку загарбники дещо активізувалися – тут на даний час відбулося сім бойових зіткнень. Ситуація динамічна, ворог намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, Стариці, Липців. Біля Лук’янців армія РФ завдала авіаційного удару, застосувавши п’ять КАБів. Українські військові тримають оборону, ведуть вогонь у відповідь та контратакують на окремих ділянках.

На Куп’янському напрямку ворожа авіація завдавала ударів у районі Петропавлівки. Станом на цей час українські воїни відбили чотири атаки, ще дві – тривають. Бої мали місце біля Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Загарбники зазнають втрат, інформація про які уточнюється.

На Лиманському напрямку агресори завдали авіаційних ударів поблизу Зарічного та в районі Серебрянського лісу.

З початку доби ворог значно активізувався на Сіверському напрямку, намагається прорвати українську оборону в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Роздолівки. Загалом тут вже відбулося 20 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку війська РФ провели дев’ять атак, зокрема неподалік Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського. Три бойові зіткнення ще тривають. Ворожа авіація працювала біля Нью-Йорка, Північного, Дачного і Дружби.

На Покровському напрямку ворог не зменшує інтенсивності атак. Активно діє авіація російських загарбників – завдано ударів в районах Вовчого, Тимофіївки, Євгеніївки та Сокола. Застосовано п’ять КАБів. Загалом на цьому напрямку відбулося вже 19 атак. Десять із них ще тривають.

На Курахівському напрямку зараз теж бої. З початку доби поблизу Георгіївки, Парасков’ївки та Новомихайлівки відбулось п’ять протистоянь. Три із них ще тривають.

На Времівському напрямку загарбники чотири рази намагалися безуспішно штурмувати українські позиції біля Старомайорського. Завдали авіаційного удару в районі Урожайного.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Натомість використав авіацію для ударів по Малих Щербаках та Андріївці.

На Придніпровському напрямку російські війська тричі атакували українських захисників поблизу Кринок, успіху не мали.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.