Про це повідомляє ДТЕК у своєму Telegram-каналі.

Серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків”, – написано у повідомленні компанії.

За попередньою інформацією, поранено енергетика. Працівнику оперативно надали необхідну допомогу.

В ДТЕК зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення ворог обстріляв ТЕС ДТЕК більше 160 разів.

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