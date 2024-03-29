У результаті комбінованої атаки Росії по енергооб’єктах України серйозно пошкоджені три теплоелектростанції та поранено енергетика.

Про це повідомляє ДТЕК у своєму Telegram-каналі.

Серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків”, – написано у повідомленні компанії.

За попередньою інформацією, поранено енергетика. Працівнику оперативно надали необхідну допомогу.

В ДТЕК зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення ворог обстріляв ТЕС ДТЕК більше 160 разів.