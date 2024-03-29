Про це повідомляє ДТЕК у своєму Telegram-каналі.
Серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків”, – написано у повідомленні компанії.
За попередньою інформацією, поранено енергетика. Працівнику оперативно надали необхідну допомогу.
В ДТЕК зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення ворог обстріляв ТЕС ДТЕК більше 160 разів.
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