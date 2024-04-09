Про це в етері національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Він зазначив, що Росія почала нову хвилю провокацій на Запорізькій АЕС, щоб звинуватити Україну.

“Сьогодні ось вирішила за допомогою FPV-дронів імітувати обстріли начебто з боку України. Позиція України зрозуміла, чітка і однозначна – по ядерних об’єктах жодних військовий дій чи провокацій ми не вчиняємо. А агресор має піти з атомної станції”, — сказав представник ГУР.

Юсов наголосив, що саме Росія окупувала ЗАЕС і розмістила там війська і техніку, а також замінувала територію станції, регулярно проводить там пуски ударних безпілотників та здійснює мінометні та обстріли з реактивних систем залпового вогню.

9 квітня Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про атаку безпілотників на прилеглий до майданчика навчальний центр ЗАЕС.

“Повідомлення про вибух узгоджується зі спостереженнями групи МАГАТЕ. Цього разу прямої загрози ядерній безпеці немає, але останній інцидент знову підкреслює надзвичайно серйозну ситуацію”, — зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.