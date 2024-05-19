Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Росіяни завдали ударів по Куп’янському району — є загиблі та поранені. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Новоосинове та с. Ківшарівка загинули п’ять цивільних громадян”, — йдеться у дописі.
Очільник ОВА повідомив, що загинули чоловіки 64, 65 та 58 років, а також дві жінки 56 і 72 років.
Ще дев’ятеро осіб дістали поранення: це п’ять чоловіків та чотири жінки. Їм надається медична допомога.
Нагадаємо, сьогодні російська армія обстріляла село Черкаська Лозова, що на Харківщині. В результаті обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще 16 осіб отримали поранення. Одна із загиблих — жінка на сьомому місяці вагітності. Серед постраждалих є 8-річна дитина, яка отримала легкі тілесні ушкодження.
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