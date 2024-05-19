У неділю, 19 травня, загарбницька армія обстріляла з реактивних систем залпового вогню села Новоосинове та Ківшарівка Куп’янського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинуло п'ятеро людей віком від 56 до 72 років.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Росіяни завдали ударів по Куп’янському району — є загиблі та поранені. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Новоосинове та с. Ківшарівка загинули п’ять цивільних громадян”, — йдеться у дописі.

Очільник ОВА повідомив, що загинули чоловіки 64, 65 та 58 років, а також дві жінки 56 і 72 років.

Ще дев’ятеро осіб дістали поранення: це п’ять чоловіків та чотири жінки. Їм надається медична допомога.

Нагадаємо, сьогодні російська армія обстріляла село Черкаська Лозова, що на Харківщині. В результаті обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще 16 осіб отримали поранення. Одна із загиблих — жінка на сьомому місяці вагітності. Серед постраждалих є 8-річна дитина, яка отримала легкі тілесні ушкодження.