Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що влучання були зафіксовані в Шевченківському та Холодногірському районах міста.
“Пошкоджені багатоповерхівки, будівлі магазинів, автомийки, автомобілі, цивільне підприємство”, – додав Синєгубов.
Нагадаємо, вибухи у місті пролунали приблизно о 13:50. За 15 хвилин по тому стало відомо, що під ударом опинився Шевченківський район міста.
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