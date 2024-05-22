Вдень у середу, 22 травня, російські загарбники обстріляли Харків боєприпасами УМПБ Д-30. Внаслідок ворожої атаки постраждало десятеро цивільних людей. Четверо з них були госпіталізовані, один із чоловіків перебуває у важкому стані.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що влучання були зафіксовані в Шевченківському та Холодногірському районах міста.

“Пошкоджені багатоповерхівки, будівлі магазинів, автомийки, автомобілі, цивільне підприємство”, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, вибухи у місті пролунали приблизно о 13:50. За 15 хвилин по тому стало відомо, що під ударом опинився Шевченківський район міста.