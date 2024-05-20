У Краснодарському краї, внаслідок атаки безпілотників, на Слов'янському нафтопереробному заводі пошкоджено щонайменше одну установку.

Про це представник компаній “Слов’янськ ЕКО” заявив в коментарі “РИА “Новости”.

Масштаб пошкоджень, за його словами, ще не повністю з’ясований.

Нагадаємо, що вночі на 19 травня повідомлялось про падіння дрону на територію нафтохімічного комбінату. Зазначалось що не має даних про загоряння, руйнування або постраждалих.

Проте вранці адміністрація Слов’янська-на-Кубані, де знаходиться завод, уточнила, що на територію підприємства впали шість безпілотників, заявивши, що наразі немає даних про потерпілих або руйнування.

Пізніше директор з комплексної безпеки групи компаній “Слов’янськ ЕКО” Едуард Труднєв повідомив, що на території підприємства спостерігаються видимі пошкодження. НПЗ змушений був призупинити роботу.