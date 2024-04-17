Про це пише ASTRA.
У ході одного з пропагандистських сюжетів росіяни показали прапор та герб Удмуртії, який неправдиво представили як знак розрізнення “канадських найманців”.
На кадрах “військовий кореспондент”підходить до бійця з розмитим обличчям, який збирає трофеї. Він показує російські та українські шеврони, які, як він стверджує, знайшли після штурму.
“Було знайдено трофеї у “двохсотих” українців. Шеврони України, шеврони Канади. Канадські шеврони. Герб”, — каже російський окупант, демонструючи на камеру прапор і герб Удмуртської Республіки РФ.
Закадровий голос стверджує, що “присутність найманців у лавах ВСУ вже давно ні для кого не секрет”.
Однак, як відзначає ASTRA, момент із удмуртськими шевронами транслювався лише на далекосхідні регіони. У центральній частині Росії ці кадри вже не демонстрували.
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