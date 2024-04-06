Це чергове російське ІПСО, яке направлене на дестабілізацію ситуації в Україні.

“Мешканці Харкова та Одеси зобов’язані терміново евакуюватися”. Такий зміст чергового російського фейку, який пропагандисти поширюють у мережі.

Втім, це неправда, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Прокремлівські фейкороби тиражують інформацію про те, що Росія “нібито” планує створити з Харкова та Одеси “буферну зону”, тому звідти мають виїхати всі цивільні.

Насправді ж зараз Сили безпеки та оборони України надійно тримають позиції вздовж усієї лінії фронту і дають гідну відсіч ворогу, у тому числі й на Харківщині, зазначили у Міністерстві внутрішніх справ. Наразі не зафіксувано жодних ознак готовності агресора наступати на Харків чи Одесу.

Нагадаємо, що наприкінці березня у Центрі протидії дезінформації заявили, що інформація про нібито підготовку росіян до наступу на Харків не відповідає дійсності. Цей вкид назвали кампанією пропаганди страху.