Центр протидії дезінформації зафіксував інтенсифікацію російської пропаганди в межах дезінформаційної операції "Майдан-3", яка має на меті розхитати стабільність ситуації в Україні.

Про це йдеться у повідомленні ЦПД.

“РФ через усі доступні їй інформаційні засоби просуває наратив про «нелегітимність» української влади, намагаючись підштовхнути українців виходити на акції протесту. Також ворог посилив кампанію з дискредитації мобілізації в Україні. Мета Москви – на тлі наступу на фронті дезорганізувати політичну ситуацію в Україні та спричинити хаос у нашому суспільстві, поширюючи маніпуляції щодо чутливих для українців питань”, — йдеться у повідомленні.

Зауважується, що противник сподівається викликати політичну кризу для ослаблення міжнародної підтримки України та одночасного зниження обороноздатності держави.

Центр закликає бути критичними до інформації про події в Україні, що розповсюджується в мережі, і не допускати маніпуляцій з боку ворога.

Також зазначається, що попередньо Центр передбачав посилення діяльності російських ІПСО в рамках кампанії “Майдан-3” після 20 травня.