Про це йдеться у повідомленні ЦПД.
“РФ через усі доступні їй інформаційні засоби просуває наратив про «нелегітимність» української влади, намагаючись підштовхнути українців виходити на акції протесту. Також ворог посилив кампанію з дискредитації мобілізації в Україні.
Мета Москви – на тлі наступу на фронті дезорганізувати політичну ситуацію в Україні та спричинити хаос у нашому суспільстві, поширюючи маніпуляції щодо чутливих для українців питань”, — йдеться у повідомленні.
Зауважується, що противник сподівається викликати політичну кризу для ослаблення міжнародної підтримки України та одночасного зниження обороноздатності держави.
Центр закликає бути критичними до інформації про події в Україні, що розповсюджується в мережі, і не допускати маніпуляцій з боку ворога.
Також зазначається, що попередньо Центр передбачав посилення діяльності російських ІПСО в рамках кампанії “Майдан-3” після 20 травня.
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