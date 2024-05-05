Оголошення МВС Росії про розшук українських чиновників (Зеленський, Порошенко та Павлюк) є спробою Кремля встановити юрисдикцію російських законів у незалежних пострадянських країнах та підготовкою до операції "Майдан-3" інформаційно.

Про це йдеться в звіті ISW.

Зазначається, що Кремль продовжує намагатися представити свою агресивну війну проти України як неспровоковану, використовуючи різні методи. Одним з таких методів є спроба Москви встановити юрисдикцію російського законодавства над суверенними державами.

У МВС Росії не було надано деталей щодо злочинів Зеленського, Павлюка, Порошенка та можливих злочинів попередніх українських посадовців, яких Росія оголосила в розшук, зокрема начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка.

Також в Інституті нагадали про попередження Києва щодо посилення існуючої інформаційної операції “Майдан 3”, яка спрямована на посівання сумнівів серед українців щодо легітимності президентства Зеленського. Вони нагадали, що ця операція, ймовірно, досягне свого піку наприкінці травня 2024 року.

“Рішення Кремля оголосити Зеленського, Павлюка і Порошенка у розшук, ймовірно, є частиною російської інформаційної операції “Майдан 3″ і ширших зусиль Кремля з дискредитації нинішнього і попередніх прозахідних українських урядів, що прийшли до влади після Євромайдану 2014 року, а також з дипломатичної ізоляції України”, – наголошують у звіті.

Стверджують, що оголошення про розшук посадовців є одним зі способів, яким Кремль намагається зміцнити юрисдикцію федеральних законів у суверенних європейських і пострадянських країнах, де Росія не має юридичної компетенції.