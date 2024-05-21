У Вовчанську Харківської області 15 травня російські загарбники розстріляли жінку і чоловіка, які намагалися вибратися з міста.

Про це повідомила у Телеграмі Харківська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, 15 травня 70-річний чоловік разом з дружиною вирішили самостійно евакуюватись з Вовчанська. До них приєднався ще один житель міста.

“Чоловік знайшов крісло колісне та посадив у нього дружину, тому що у неї вже тривалий час були проблеми із ногами. Втрьох вони рушили у напрямку Харкова. Коли мирні жителі були поруч із місцевою лікарнею, окупанти відкрили по них вогонь. Чоловік, який приєднався до подружжя, та жінка загинули на місці”, – розповіли у відомстві.

У прокуратурі додали, що 70-річному чоловіку вдалось урятуватися та дійти до околиць Вовчанська, де його зустріли українські військові і відвезли до Харкова.

“Чоловік не зміг навіть забрати тіло своєї дружини, оскільки у механічній частині крісла колісного застрягли гілки і його неможливо було зрушити з місця. Зараз чоловік перебуває в безпеці, прокурори його допитали. Він розповів, що російські військові відкрили по них вогонь з пʼятиповерхівки, яку вони зайняли”, – додали у прокуратурі.

Розпочато провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).