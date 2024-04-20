Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що російські війська вдарили по Вовчанську близько 8-ї години ранку. Під ворожим вогнем опинилися дев’ятиповерхівка та приватний будинок.
“Зруйновано третій підʼїзд будинку. У другому підʼїзді частково зруйновано дах. Двох людей деблокували з квартири. Постраждала 61-річна жінка, її госпіталізували, стан — середній. Також травм зазнав 44-річний чоловік”, — йдеться у повідомленні начальника ОВА.
За даними Синєгубова, росіяни вдарили по місту авіабомбою УМПБ Д-30. За цим фактом прокуратура області розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни — стаття 438 Кримінального кодексу України.
“Терористи з рф продовжують рівняти цивільні об‘єкти з землею та вбивати беззбройних людей. Всі злочини документуються для подальшої відповіді”, — наголосив Синєгубов.
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