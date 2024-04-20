У Харківській, Криворізькій та Донецькій областях ситуація в електроенергетичній системі залишається стабільно складною, зі значними пошкодженнями як генеруючих потужностей, так і мережі електропередач. Все це через щоденні атаки зі сторони РФ.

Про це повідомляє заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Вона зазначила, що існують обмеження на роботу промислових і виробничих об’єктів у промисловому Криворізькому вузлі. За її словами, наразі енергетики працюють над пошуком різних оптимальних рішень цієї проблеми, але збитки є значними і не можуть бути вирішені в короткостроковій перспективі.

“Енергетики намагаються робити все залежне від нас, але пошкодження були дуже серйозними. Харків та Харківська область постійно перебувають під атаками, додаються все нові й нові руйнування, тому не вдається швидко вирішити цю проблему. І є і аварійні, і погодинні відключення для споживачів”, – каже Гринчук

Департамент також працює з промисловим сектором, щоб використовувати імпортні товари там, де це можливо, і дещо переосмислити технічні процеси. Це означає переміщення виробничого ланцюжка таким чином, щоб основне навантаження не припадало на пікові години. За словами заступниці міністра енергетики, це також значною мірою сприяє збалансуванню електроенергетичної системи.

“Покриваємо поки що потреби наших споживачів за рахунок власних ресурсів, у нас є можливості комерційного імпорту — і підприємства користуються цим — і ми закликаємо їх користуватися, тому що це забезпечує їм стабільне електропостачання, а також допомагає енергосистемі працювати достатньо стабільно”, – додала вона.

Світлана Гринчук зауважила, що аварійна допомога є дорожчою, ніж звичайний комерційний імпорт.

“Тому ми і просимо нашу промисловість — у них є можливість залучення комерційного імпорту, також в Укренерго є. Ці плани синхронізуються, тому електроенергія може бути приблизно на такому рівні, як і в Україні”, — сказала заступниця міністра.