Про це повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» з посиланням на дані супутникової зйомки.
«Загалом на сьогоднішній день встановлено 7 секцій. Довжина кожної 90-100 метрів», — йдеться у повідомленні.
Крім того, біля мосту з боку Чорного моря ведеться будівництво другої лінії оборонних загороджень, які також складаються з барж.
Це заходи спрямовані на захист споруди від можливих атак, зокрема від українських морських дронів, як вважають окупанти.
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