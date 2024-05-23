На окупованій території Криму для захисту Керченського мосту російські війська встановили сім секцій загороджень, що складаються з невеликих барж.

Про це повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» з посиланням на дані супутникової зйомки.

«Загалом на сьогоднішній день встановлено 7 секцій. Довжина кожної 90-100 метрів», — йдеться у повідомленні.

Крім того, біля мосту з боку Чорного моря ведеться будівництво другої лінії оборонних загороджень, які також складаються з барж.

Це заходи спрямовані на захист споруди від можливих атак, зокрема від українських морських дронів, як вважають окупанти.