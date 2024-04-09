Повідомляє у своєму Telegram -каналі Національна поліція.

“Дві ракети влучили у Дружківський дитячий будинок-інтернат, який росія вже зруйнувала рік тому. До повномасштабної війни тут проходили реабілітацію понад 200 дітей з інвалідністю”, – повідомляють у Нацполіції.

У поліції зауважують, що цивільні мешканці не постраждали.

Також до свого допису правоохоронці підкріпили відео.