Повідомляє у своєму Telegram -каналі Національна поліція.
“Дві ракети влучили у Дружківський дитячий будинок-інтернат, який росія вже зруйнувала рік тому. До повномасштабної війни тут проходили реабілітацію понад 200 дітей з інвалідністю”, – повідомляють у Нацполіції.
У поліції зауважують, що цивільні мешканці не постраждали.
Також до свого допису правоохоронці підкріпили відео.
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