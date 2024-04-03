Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
В результаті цього нападу загинув чоловік віком 45 років, ще один чоловік та його трьохрічна донька отримали поранення.
“Внаслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури”, — зазначається у повідомленні.
Наразі на місці працюють поліцейські, рятувальники та інші служби.
- За березень росія застосувала проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 «шахедів» і понад 3 тисячі авіабомб
- У лікарні померла 11-річна дитина, поранена через вчорашній обстріл Харківської області, – ОВА
- Троє людей поранені у Донецькій області через російський обстріл