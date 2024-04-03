Сьогодні, 3-го квітня, о 09:25 на Сумщині російські окупанти здійснили авіаудар по Краснопільській громаді.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

В результаті цього нападу загинув чоловік віком 45 років, ще один чоловік та його трьохрічна донька отримали поранення.

“Внаслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури”, — зазначається у повідомленні.

Наразі на місці працюють поліцейські, рятувальники та інші служби.