У лікарні померла 11-річна дитина, яка зазнала поранень від російського обстрілу Куп’янського району у Харківській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура. Зазначається, що росіяни обстріляли населений пункт близько 17:15.

«Окупанти вбили ще одну дитину. Сьогодні 11-річний хлопець внаслідок травм після обстрілу помер у лікарні», – написав Синєгубов у Telegram.

Ввечері 2 квітня російська армія обстріляли село Новоосинове. 58-річний батько дитини загинув на місці, а 11-річного хлопчика з пораненнями госпіталізували до медичного закладу. Батько із сином перебували на території власного подвірʼя, коли окупанти почали завдавати по населеному пункту удари з артилерії.

За даними Офісу генпрокурора, станом на ранок 3 квітня в реультаті російської агресії в Україні загинули 538 дітей, понад 1280 поранені. 2 квітня через обстріл військами РФ міста Дніпро постраждали 5 дітей віком від 14 до 17 років.