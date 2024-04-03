Тільки за цей березень російські терористи застосували проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 «шахедів» і понад 3 тисячі керованих авіабомб. Постраждали різні міста та села, особливо прифронтові території та прикордонні громади.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Зазначається, що Харків, місто з понад мільйоном жителів, постійно вражається ракетами та дронами з початку цієї війни.

Тепер російські терористи використовують авіабомбардування проти Харкова, завдаючи щоденні страждання та втрати.

“Усього цього не буде, коли Україна отримає надійні системи ППО, які можуть врятувати життя наших людей та повернути безпеку нашим містам. «Петріоти» в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти”, — сказав президент у повідомленні.