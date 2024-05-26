Про це повідомляють “Беларускі Гаюн”.

Зазначається, що це перші та єдині військові гелікоптери з моменту виведення вертолітного угруповання Збройних Сил Російської Федерації з Білорусі в серпні 2023 року. За даними моніторингового каналу, наразі на аеродромі в Барановичах постійно перебувають два розвідувальні літаки Су-24МР та щонайменше чотири винищувачі Су-30СМ Повітряно-космічних Сил Російської Федерації, один вертоліт Мі-24 та один вертоліт Мі-8 Повітряно-космічних Сил Російської Федерації.

На аеродромі “Ліда” присутній літак Іл-22ПП Повітряно-космічних Сил Російської Федерації, повідомляє “Беларускі Гаюн”. За наданими даними, також два винищувачі Повітряно-космічних Сил Російської Федерації, що прилітали для супроводу бортів-близнюків Путіна, виїхали з Білорусі разом із літаками Путіна вночі 25 травня.

Нагадаємо, що нещодавно ЄС посилила санкції проти Білорусі. Також відомо про подальшу співпрацю Білорусі з Росією, наприклад, як військово-промисловий комплекс Білорусі має виготовити 700 прицілів для танків Т-72 і Т-90, 500 прицілів для бронетранспортерів, сотню прицілів для бойових машин підтримки танків “Терминатор” та 70 прицілів для протитанкових комплексів “Хризантема” в рамках замовлення російського міноборони.