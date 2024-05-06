Про це Наталія Мосейчук заявила у своїй програмі на Youtube “Тема з Мосейчук”.
Журналістка надала прогноз щодо ситуації в Україні:
“Недовго пісенька гратиме, бо СБУ постукає у двері кожному. Іграшковий, букетно-шоколадний період в Україні закінчується… Краще не кажіть дурниці і не кажіть того, що шкодить державі. Щодо чоловіків, думаю, що переважна більшість пройде ТЦК та ВЛК”, – йдеться у заяві.
До чого в даній ситуації СБУ, вона не пояснила.
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