Журналістка Наталія Мосейчук висловилась з приводу мобілізації в ефірі на тему "Хто автор провалу мобілізації?" на своєму Youtube-каналі.

Про це Наталія Мосейчук заявила у своїй програмі на Youtube “Тема з Мосейчук”.

Журналістка надала прогноз щодо ситуації в Україні:

“Недовго пісенька гратиме, бо СБУ постукає у двері кожному. Іграшковий, букетно-шоколадний період в Україні закінчується… Краще не кажіть дурниці і не кажіть того, що шкодить державі. Щодо чоловіків, думаю, що переважна більшість пройде ТЦК та ВЛК”, – йдеться у заяві.



До чого в даній ситуації СБУ, вона не пояснила.