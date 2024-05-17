Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Затримана, яка проживала в окупованому Бериславському районі, пропонувала свої послуги російським силам.

Окупаційна влада включила її до складу “виборчої комісії” у місцевій громаді. На користь окупантів, вона була залучена у підготовці до псевдореферендуму щодо “входження” Херсонщини до складу Росії.

Зокрема, затримана складала списки місцевих жителів, відвідувала домогосподарства та намагалася переконати українців “проголосувати” на боці Росії. Під час цих візитів вона роздавала бюлетені та під тиском спонукала селян відзначити “правильні” опції.

У випадку відмови, вона погрожувала, що за нею можуть прийти озброєні російські солдати.

Після звільнення правобережної частини Херсонщини Збройними Силами України, ця жінка довгий час уникала зустрічі з правоохоронцями.

Зараз фігурантка перебуває під арештом і їй може загрожувати до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.