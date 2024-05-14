Генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова, який керує головним управлінням кадрів у Міноборони Росії, було затримано.

Про це повідомляє російське інформагентство ТАРС з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Згідно з інформацією, наданою російськими ЗМІ, йому пред’явлені підозри у скоєнні кримінальних правопорушень.

Точний зміст цих обвинувачень наразі залишається невідомим. Розслідування проводиться Головним військово-слідчим управлінням Слідчого комітету РФ.

“Слідчий вже звернувся до суду для обрання генералу запобіжного заходу у вигляді взяття під варту”, — повідомило джерело виданню.

Як повідомляє SHOT, Кузнєцов перед тим, як стати начальником управління кадрів, очолював Восьме управління Генштабу ЗС РФ, це відомство очолює Службу захисту державної таємниці.