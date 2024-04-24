Заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого звинувачують у отриманні великої хабарної суми, направили в СІЗО.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал судів загальної юрисдикції Москви.

Як зазначається, його триматимуть там до 23 червня. Також під арештом знаходиться інший обвинувачений у цій справі, Сергій Бородін.

Іванова звинувачують у вчиненні злочину за статтею 290 частини 6 Кримінального кодексу Російської Федерації, яка передбачає отримання хабара у великому розмірі.

За версією слідства, Іванов, виконуючи обов’язки заступника міністра оборони РФ, керував питаннями будівництва та капітального ремонту об’єктів військового відомства.

Згідно з дослідженням, Іванов “вступив у злочинну змову з третіми особами, заздалегідь об’єднався з ними для вчинення організованою групою злочину — одержання в особливо великому розмірі у вигляді надання послуг майнового характеру під час проведення підрядних і субпідрядних робіт для потреб Міністерства оборони”.