Затримання й арешт російського заступника міністра оборони Тимура Іванова стало серйозним скандалом у Міноборони Росії з 2012 року.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані власної розвідки.

Заступникові міністра оборони РФ Шойгу, Тимурові Іванову, пред’являють звинувачення у хабарництві, що може призвести до позбавлення волі на строк до 15 років.

Сам Іванов відкидає всі звинувачення. Розвідка Великої Британії вважає його одним з ключових членів команди міністра оборони Сергія Шойгу.

Він обіймав посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. До цього він три роки очолював АТ “Оборонстрой”. Раніше працював заступником голови уряду московської області та на підприємствах російського паливно-енергетичного комплексу.

Іванов відповідав за ряд важливих будівельних проектів, включаючи створення храму Збройних сил РФ і космодрому “Восточний”, а також проєкт “відновлення” окупованого Маріуполя після вторгнення в Україну.

У декларації прибутків заступника Шойгу Іванова за 2018 рік нібито вказано, що він володіє 22 автомобілями.

Водночас аналітики кажуть, що розкішний спосіб життя Іванова “незручно поєднуються” з лютневим зверненням президента РФ Володимира Путіна до національної еліти, яка складається з “героїв” так званої спеціальної військової операції.

“Справа Іванова є найсерйознішим скандалом в Міноборони РФ після того, як міністра оборони Анатолія Сердюкова було відправлено у відставку в листопаді 2012 року”, — вважають у британській розвідці.