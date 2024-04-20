Румунія планує завершити будівництво автомагістралі від Бухареста до Сірету на кордоні з Україною до 2026 року. Мета - вийти на країни Балтії.

Про це оголосив президент Сучавської повітової ради Георге Флутур, про що повідомив Укрінформ.

“Ми зобов’язані вжити всі необхідні заходи, щоб продовжити цю дорогу до Чернівців, Тернополя, Львова та Польщі із виходом до шляху на країни Балтії”, – наголосив президент Сучавської повітової ради.

В Румунії затвердили реконструкцію автошляху Бухарест-Сірет-Порубне. Дорогу збираються будувати за європейські гроші.

Було зазначено, що така дорога, яка веде з Чорного до Балтійського і Егейського морів, має стратегічне значення для НАТО. Однак нинішній пункт перетину кордону “Порубне-Сірет” необхідно розширити, щоб він міг пропускати більше вантажів. З цією метою була представлена стратегія розвитку прикордонної інфраструктури. Вона передбачає будівництво нових пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні та модернізацію існуючих.

Також Румунія взялась за розбудову залізничних сполучень до українсько-румунського кордону для того, щоб забезпечити більшу кількість вантажів для експортно-імпортних операцій між Україною та країнами ЄС.

“З огляду на ситуацію на польському кордоні у нас завжди має бути альтернатива, як ми можемо використовувати наші прикордонні пункти пропуску для вивезення наших вантажів”, – зауважив Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

Такий план є першим у своєму роді для західних сусідів України. Після дискусії та презентацій уряди двох країн домовилися про спільне звернення до Європейської Комісії з проханням про виділення коштів на будівництво нових та розширення існуючих пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні протягом наступних двох тижнів.