Про це Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі.
«Окремо говорили про роботу експортного коридору України з Румунією та Молдовою. Цінуємо позицію Румунії в питанні транзиту української агропродукції. В умовах агресії Росії тандем Україна – Румунія робить значний внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки», – зазначив Президент.
На зустрічі йшлося також про взаємодію в оборонній сфері, додає глава держави.
Зеленський також додав, що проінформував Клауса Йоханніса про російські обстріли Дністровської ГЕС. Українська ППО потребує посилення для створення надійного повітряного щита.
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