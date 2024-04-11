Володимир Зеленський та Клаус Йоханніс на зустрічі у Вільнюсі обговорили взаємодію в оборонній сфері та роботу експортного коридору.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі.

«Окремо говорили про роботу експортного коридору України з Румунією та Молдовою. Цінуємо позицію Румунії в питанні транзиту української агропродукції. В умовах агресії Росії тандем Україна – Румунія робить значний внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки», – зазначив Президент.

На зустрічі йшлося також про взаємодію в оборонній сфері, додає глава держави.

Зеленський також додав, що проінформував Клауса Йоханніса про російські обстріли Дністровської ГЕС. Українська ППО потребує посилення для створення надійного повітряного щита.