Очікується, що вже 17 квітня на авіабазу Фетешть, яка знаходиться у південно-східній частині країни, прибудуть три літаки F-16.

Нідерланди відправлять до Румунії ще одну групу винищувачів F-16 для використання в навчанні українських пілотів.

Про це повідомила пресслужба румунського Міноборони.

«Це сприятиме створенню загальних операційних стандартів та зміцненню здатності Північноатлантичного альянсу протистояти складним викликам у Чорноморському регіоні та Східній Європі», – зазначено в заяві.

У церемонії передачі винищувачів візьмуть участь міністри оборони Румунії та Нідерландів.

До слова, перші F-16 для навчання українських пілотів у Румунії було поставлено на початку листопада минулого року. Як відомо, Румунія вже погодила навчання льотчиків із України на своїй території.