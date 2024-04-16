Нідерланди відправлять до Румунії ще одну групу винищувачів F-16 для використання в навчанні українських пілотів.
Про це повідомила пресслужба румунського Міноборони.
«Це сприятиме створенню загальних операційних стандартів та зміцненню здатності Північноатлантичного альянсу протистояти складним викликам у Чорноморському регіоні та Східній Європі», – зазначено в заяві.
У церемонії передачі винищувачів візьмуть участь міністри оборони Румунії та Нідерландів.
До слова, перші F-16 для навчання українських пілотів у Румунії було поставлено на початку листопада минулого року. Як відомо, Румунія вже погодила навчання льотчиків із України на своїй території.
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