Згідно зі звітом, який оприлюднила Вища рада національної оборони Румунії (CSAT), ймовірні шпигуни потрапили до країни, зокрема, з-поміж українських біженців.

Румунія стала мішенню для низки російських шпигунів, які, зокрема, намагалися зібрати військову інформацію – були вони й серед біженців з України

Про це повідомляє Digi24.

“Метою шпигунів було отримання інформації у сфері оборони та безпеки. Були також спроби отримати надзвичайно важливі дані про допомогу, яку Румунія надавала Україні”, – йдеться у звіті.

Крім того, вони шукали інформацію про військові навчання в Румунії та дислоковані в країні війська.

У звіті також наводяться приклади кампанії з дезінформації, зокрема, про румунську армію і лідерів країни.

У CSAT зазначають про багато вразливостей, на які наразилася Румунія в результаті цієї шпигунської операції. Серед них – збільшення кількості військових інцидентів, кібератаки з боку Росії та саботаж поставок допомоги Україні.

Як повідомляє видання G4 Media, яке також ознайомилося зі звітом:

“Російська Федерація була головним політичним і військовим учасником, причетним до всіх питань безпеки в регіоні”, – додало видання.

У відомстві зауважують, що РФ продовжує створювати ключові військові загрози, які спрямовані на збереження й зміцнення свого впливу на держави Чорноморського регіону та реалізацію власних геополітичних амбіцій.