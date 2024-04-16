Румунія стала мішенню для низки російських шпигунів, які, зокрема, намагалися зібрати військову інформацію – були вони й серед біженців з України
Про це повідомляє Digi24.
“Метою шпигунів було отримання інформації у сфері оборони та безпеки. Були також спроби отримати надзвичайно важливі дані про допомогу, яку Румунія надавала Україні”, – йдеться у звіті.
Крім того, вони шукали інформацію про військові навчання в Румунії та дислоковані в країні війська.
У звіті також наводяться приклади кампанії з дезінформації, зокрема, про румунську армію і лідерів країни.
У CSAT зазначають про багато вразливостей, на які наразилася Румунія в результаті цієї шпигунської операції. Серед них – збільшення кількості військових інцидентів, кібератаки з боку Росії та саботаж поставок допомоги Україні.
Як повідомляє видання G4 Media, яке також ознайомилося зі звітом:
“Російська Федерація була головним політичним і військовим учасником, причетним до всіх питань безпеки в регіоні”, – додало видання.
У відомстві зауважують, що РФ продовжує створювати ключові військові загрози, які спрямовані на збереження й зміцнення свого впливу на держави Чорноморського регіону та реалізацію власних геополітичних амбіцій.
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