Вже 50 країн із 160 запрошених делегацій підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру, що має відбутися у червні у Швейцарії.

Про це повідомляє Swissinfo.

Зазначається, що зустріч відбудеться 15 і 16 червня в п’ятизірковому готелі Bürgenstock біля озера в Люцерні у центральній Швейцарії.

“Ми інтенсивно готуємося на дипломатичному рівні, щоб переконати тих, хто ще не робив заяв”, — сказав у середу керівник Департаменту з комунікацій МЗС Швейцарії Ніколя Бідо.

Наразі про свій приїзд заявили 50 делегацій. Свої наміри підтвердили, зокрема, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, голова уряду Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент Франції Еммануель Макрон.

У МЗС Швейцарії розповіли, що задоволені кількістю відповідей, але очікують на ще більшу цифру.

“Там є великі європейські країни, але ми також хотіли б мати якомога більше країн з Глобального півдня, тому що ми хочемо відкритої дискусії про всі можливості та роздуми щодо миру в Україні. Тому ми хочемо мати кількість і репрезентативність Північ-Південь”, — наголосив Бідо.

Він також відзначив, що Росії не буде на зустрічі.

“Ми не запрошували Росію, тому що росіяни постійно говорять, що їм це нецікаво. Ми перебуваємо на підготовчій фазі, ми не будемо укладати мир як такий у Bürgenstock, але ми дійсно хотіли б розпочати процес із залучення Росії. Тому підтримуємо з ними зв’язок”, — сказав Бідо.

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів.