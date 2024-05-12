Про це він розповів у інтерв’ю на Youtube-каналі Міністерства оборони.
“Водії, механіки, люди, які хочуть використовувати дрони, більш цивільні посади — вони мають дуже великий попит”, — прокоментував Умєров.
За його словами, охочі служити у ЗСУ можуть обрати бажану посаду онлайн або безпосередньо прийти до центрів рекрутингу.
“Ми даємо людям вибір, щоб вони не боялися служити своїй країні, щоб вони приходили на роботу. Обирали професію, проходили всі співбесіди й отримували посаду, яка буде працювати на користь держави”, — резюмував Рустем Умєров.
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