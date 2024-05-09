Уряд Швеції доручив Збройним силам країни здійснити виплати на загальну суму 28 мільйонів євро на підтримку обороноздатності України.

Про це йдеться у повідомленні уряду Швеції.

Зазначається, що 18 мільйонів євро будуть спрямовані на підтримку трьох коаліцій сил і засобів в рамках контактної групи “Рамштайн”, а ще 10 мільйонів євро піде на рахунок фонду НАТО для України.

“Ми продовжуємо підтримувати Україну і робитимемо це стільки, скільки буде потрібно. Шведська підтримка поступово використовуватиметься для закупівлі нового обладнання у промисловості для передачі Україні. За допомогою цих коштів ми можемо посилити обороноздатність України у сфері безпілотників, розмінування та посилення спроможностей ВМС України”, — сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Згідно з рішенням уряду, п’ять мільйонів євро будуть виділені на підтримку коаліції з розмінування, три мільйони – на коаліцію з морської безпеки, а ще 10 мільйонів шведська сторона надасть коаліції дронів.