Уряд Швеції протягом наступних трьох років надаватиме Україні військову допомогу по 2,3 мільярда доларів щорічно (або $7 млрд загалом), згідно з новою програмою, оголошеною у середу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву уряду країни, передає Укрінформ.

Військова допомога в період 2024-2026 років може бути надана у вигляді обладнання, фінансових внесків та підтримки закупівель для оборонних потреб, йдеться у заяві.

«Швеція підтримуватиме боротьбу України стільки, скільки буде потрібно», – наголошується у заяві.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Швеція надала Україні військову та гуманітарну підтримку на суму понад 3 мільярди доларів.

Як відомо, Україна та Швеція розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.