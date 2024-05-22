Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву уряду країни, передає Укрінформ.
Військова допомога в період 2024-2026 років може бути надана у вигляді обладнання, фінансових внесків та підтримки закупівель для оборонних потреб, йдеться у заяві.
«Швеція підтримуватиме боротьбу України стільки, скільки буде потрібно», – наголошується у заяві.
З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Швеція надала Україні військову та гуманітарну підтримку на суму понад 3 мільярди доларів.
Як відомо, Україна та Швеція розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.
- Зеленський із Крістерссоном обговорили наповнення наступного пакету оборонної підтримки від Швеції
- Швеція виділить 28 млн євро на підтримку обороноздатності України
- Швеція виділила $3,7 мільйона на гуманітарну допомогу для України