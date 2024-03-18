Одесит Денис Устименко, більш відомий завдяки сценічному псевдоніму Джиган, показався з російським паспортом.
Репер, який мовчить про війну, у день виборів в Росії віддав свій голос за Путіна у Головному консульстві РФ у Дубаї. Світлини він розмістив у соціальній мережі Instagram.
В той час, коли Джиган голосує за Путіна, російські окупанти майже чи не щодня обстрілюють його рідну Одесу. 6 січня 2023 року репер опинився у санкційному списку України через свою позицію щодо війни.
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