Одесит Денис Устименко, більш відомий завдяки сценічному псевдоніму Джиган, показався з російським паспортом.

Репер, який мовчить про війну, у день виборів в Росії віддав свій голос за Путіна у Головному консульстві РФ у Дубаї. Світлини він розмістив у соціальній мережі Instagram.

В той час, коли Джиган голосує за Путіна, російські окупанти майже чи не щодня обстрілюють його рідну Одесу. 6 січня 2023 року репер опинився у санкційному списку України через свою позицію щодо війни.