Працівник ТЦК Одеської області відмовлявся оформлювати без хабаря заслужене бронювання від мобілізації військовозабов'язаному. Він вимагав 300 літрів пального або евівалентну цьому суму грошей.

Про це повідомляє Одеська обласна поліція.

Зазначається, що подія сталася у Покровському районі області. Військовий, за даними поліції, створював штучні перешкоди чоловіку та вимагав від нього хабар, всупереч тому, що військовозабов’язаний працює на підприємстві критичної інфраструктури і має законне право на бронювання.

За відмову платити співробітник ТЦК погрожував чолвоіку відправити його в зону бойових дій.

У ситуацію втрутились поліцейські та співробітники військової контррозвідки СБУ. Хабарника затримали під час оборудки: він передав заздалегідь підготовлене ним тимчасове посвідчення військовозобов’язаного і отримав 15 тисяч гривень,