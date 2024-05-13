Про це повідомляє Одеська обласна поліція.
Зазначається, що подія сталася у Покровському районі області. Військовий, за даними поліції, створював штучні перешкоди чоловіку та вимагав від нього хабар, всупереч тому, що військовозабов’язаний працює на підприємстві критичної інфраструктури і має законне право на бронювання.
За відмову платити співробітник ТЦК погрожував чолвоіку відправити його в зону бойових дій.
У ситуацію втрутились поліцейські та співробітники військової контррозвідки СБУ. Хабарника затримали під час оборудки: він передав заздалегідь підготовлене ним тимчасове посвідчення військовозобов’язаного і отримав 15 тисяч гривень,
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