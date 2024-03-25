Викрито двох зрадників, які діяли на користь російських окупантів в окупованому Херсоні та пізніше переховувалися від правосуддя.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Чоловік і жінка, початково підтримували загарбників під час російської окупації міста, після чого були влаштовані до “адміністрації” російської катівні, що базувалась на захопленій виправній колонії.

“Як встановило розслідування, колаборанти охороняли камери, до яких рашисти ув’язнювали учасників руху опору в регіоні”, — повідомляє СБУ.

Ці особи працювали як “інспектори відділу охорони” на об’єкті окупації, отримали формений одяг, зброю та “посвідчення”.

За даними розвідки, у цих камерах окупанти застосовували тортури та намагались виманити з потерпілих згоду на співпрацю проти України.

Після визволення Херсона зрадники переховувалися, часто змінюючи місця проживання. Однак, за допомогою комплексних заходів спецслужби вони були виявлені і затримані.

Затриманим оголошено підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), за що їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.