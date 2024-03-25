Відповідні укази з’явилися на офіційному вебсайті Президента України.
Військове звання бригадного генерала Указом Президента №177/2024 присвоєно полковнику Сергію Наумюку — заступнику Голови Служби безпеки України.
Звання бригадного генерала Указом №178/2024 присвоєно полковнику Іллі Вітюку — начальнику Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.
Звання бригадного генерала Указом №179/2024 присвоєно Артему Борисевичу — начальнику Управління Служби безпеки України в Херсонській області.
Також президент нагородив почесною відзнакою “За мужність і відвагу” Департамент військової контррозвідки СБУ.
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