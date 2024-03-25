Євросоюз надав Україні військової допомоги на €31 млрд з початку широкомасштабного вторгнення.

Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, Європейський фонд миру (EPF) було створено у 2021 році, щоб підтримувати партнерів військовою технікою, що було неможливо коштом бюджету ЄС.

«Його бюджет спочатку становив 5 млрд євро, сьогодні фінансова стеля зросла до 17 млрд євро», — повідомив Жозеп Боррель.

Він акцентував, що хоча EPF не було створено для цієї мети, однак фонд став основою військової підтримки України.

«На сьогодні ми використали 6,1 млрд євро з EPF, щоб стимулювати підтримку України з боку держав-членів ЄС, і разом з ними ЄС поставив у Україну військової техніки загалом на 31 мільярд євро від початку воєн», — написав Жозеп Боррель.

За його словами, завдяки цим коштам ЄС продовжив військову підтримку України. Серед інших заходів, зазначає Жозеп Боррель, до літа буде підготовлено 60 000 українських солдатів.