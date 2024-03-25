Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
За його словами, Європейський фонд миру (EPF) було створено у 2021 році, щоб підтримувати партнерів військовою технікою, що було неможливо коштом бюджету ЄС.
«Його бюджет спочатку становив 5 млрд євро, сьогодні фінансова стеля зросла до 17 млрд євро», — повідомив Жозеп Боррель.
Він акцентував, що хоча EPF не було створено для цієї мети, однак фонд став основою військової підтримки України.
«На сьогодні ми використали 6,1 млрд євро з EPF, щоб стимулювати підтримку України з боку держав-членів ЄС, і разом з ними ЄС поставив у Україну військової техніки загалом на 31 мільярд євро від початку воєн», — написав Жозеп Боррель.
За його словами, завдяки цим коштам ЄС продовжив військову підтримку України. Серед інших заходів, зазначає Жозеп Боррель, до літа буде підготовлено 60 000 українських солдатів.
- Президент підписав низку Указів про присвоєння військових звань співробітникам СБУ.
- Європарламент переніс затвердження угоди про торгівлю з Україною.
- Дмитро Кулеба: сьогоднішній обстріл є нагадуванням про потребу посилити ППО.