Про це повідомляє СБУ.
Відповідно до слідства, підозрюваний є мешканцем Миколаївщини. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік почав співпрацювати з ворогом та був призначений охоронцем російської катівні. Її окупанти облаштували на базі захопленої на той час Дар’ївської виправної колонії № 10.
Росіяни завозили до цієї катівні репресованих місцевих жителів та проукраїнських активістів.
Коли ЗСУ звільнили правобережжя Херсонщини, фігурант переховувався, а згодом – мобілізувався до українських Збройних сил. Таким чином підозрюваний прагнув уникнути правосуддя й “сховатися” в одній із військових частин на півдні України.
“На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території)”, – резюмують у СБУ.
Наразі фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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