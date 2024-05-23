Служба безпеки України затримала колишнього охоронця катівні РФ, який співпрацював із окупантами під час окупації Херсона. Після звільнення правобережжя регіону фігурант мобілізувався до ЗСУ, щоб уникнути правосуддя.

Про це повідомляє СБУ.

Відповідно до слідства, підозрюваний є мешканцем Миколаївщини. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік почав співпрацювати з ворогом та був призначений охоронцем російської катівні. Її окупанти облаштували на базі захопленої на той час Дар’ївської виправної колонії № 10.

Росіяни завозили до цієї катівні репресованих місцевих жителів та проукраїнських активістів.

Коли ЗСУ звільнили правобережжя Херсонщини, фігурант переховувався, а згодом – мобілізувався до українських Збройних сил. Таким чином підозрюваний прагнув уникнути правосуддя й “сховатися” в одній із військових частин на півдні України.

“На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території)”, – резюмують у СБУ.

Наразі фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.