Про це повідомляє пресцентр СБУ.
У результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох ділків, які продавали ухилянтам фейкові посвідчення працівників «почесних консульств іноземних країн в Україні».
Фігуранти вписували персональні дані своїх клієнтів в «документи» і додавали їхні фотокартки. За зовнішнім виглядом підробка була високої якості та дуже нагадувала дипломатичні посвідчення встановленого зразка.
Крім того, організатори «схеми» надавали своїм клієнтам поради щодо незаконного перетину кордону з використанням фейкових документів.
Вартість усього «пакету послуг» становила 10 тис. американських доларів з одного військовозобов’язаного.
Співробітники СБУ затримали трьох організаторів оборудки «на гарячому», коли вони отримували гроші за організацію втечі ухилянта за кордон.
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