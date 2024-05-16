Служба безпеки ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох ділків, які продавали ухилянтам фейкові посвідчення працівників «почесних консульств іноземних країн в Україні».

Фігуранти вписували персональні дані своїх клієнтів в «документи» і додавали їхні фотокартки. За зовнішнім виглядом підробка була високої якості та дуже нагадувала дипломатичні посвідчення встановленого зразка.

Крім того, організатори «схеми» надавали своїм клієнтам поради щодо незаконного перетину кордону з використанням фейкових документів.

Вартість усього «пакету послуг» становила 10 тис. американських доларів з одного військовозобов’язаного.

Співробітники СБУ затримали трьох організаторів оборудки «на гарячому», коли вони отримували гроші за організацію втечі ухилянта за кордон.