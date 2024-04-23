Служба безпеки України затримала у Харкові працівника одного з міських ТРЦ, якого підозрюють у зборі даних для російських військ.

Про це у Facebook повідомила пресслужба СБУ.

Чоловік намагався надати російським спецпідрозділам інформацію про базування спецпризначенців Головного управління розвідки Міністерства оборони України під назвою “Кракен”.

Слідчі з’ясували, що росіяни залучили його до співпраці у квітні 2024 року, виявивши його антиукраїнські дописи у соцмережах.

“Для збору розвідданих фігурант обходив територію міста та відстежував місця базування Сил оборони. Крім того, зловмисник таємно випитував потрібну інформацію у клієнтів місцевого торговельно-розважального центру, де він працював продавцем”, — сказано у повідомленні.

Чоловік, використовуючи свою посаду продавця у ТРЦ, збирав інформацію у клієнтів та відвідував місця базування Сил оборони.

“Для здійснення атаки рашисти планували залучити балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАБ-500. Щоб навести їх на ціль, ворожий коригувальник вийшов на сеанс зашифрованого зв’язку зі своїм куратором з російської розвідки і передав йому координати”, — повідомили в СБУ.

Чоловіка затримали, вилучивши його телефон. Одночасно було проведено заходи для захисту міської інфраструктури від можливих нових повітряних атак.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі, і він зараз перебуває під вартою.