Про це повідомила пресслужба СБУ.
“Отриману розвідінформацію агресор планував використати для підготовки повітряних ударів по цілях із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed”, – повідомили в спецслужбі.
За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, “ідеологічна прихильниця рашизму”. У жовні 2023 року ФСБ завербувала жінку через її подругу, яка наразі теж перебуває під вартою.
“Щоб слідкувати за бойовою авіацією та протиповітряною обороною ЗСУ, зрадниця виходила на місцевість. Також вона намагалась виявити й приховано зафіксувати військову інфраструктуру. Комунікацію підтримувала у месенджері з кадровим співробітником ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки”, – повідомили у пресслужбі.
Під час обшуків у помешканні фігурантки вилучили мобільний телефон із доказами її листувань з окупантами.
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