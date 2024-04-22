РФ не прагне об'єднатися з Україною для створення нової версії СРСР, вона прагне знищити країну через "загибель сотень тисяч та страждання мільйонів".

Про це в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко.

За його словами, людських, матеріальних та фінансових ресурсів для війни з Росією має вистачити, оскільки йдеться про фізичне виживання країни.

“Важливо усвідомити, що наші війська сьогодні борються не лише за Крим чи Донбас. Вони насамперед воюють за Київ, Дніпро, Запоріжжя, Вінницю, Львів. За те, щоб наші міста не перетворилися на Бахмут, Авдіївку чи Роботине, які стерті з лиця землі”, — сказав Литвиненко.

Він стверджує, що росіяни планують не “СРСР 2.0″, а Бучу в масштабах всієї України”. Тому, на думку секретаря РНБО, держава не має іншого варіанту, крім як забезпечити собі виживання і розвиток. Водночас Литвиненко висловився, що такої України, яка була до 24 лютого 2022 року, більше ніколи не буде — “катастрофа, яку завдали нам росіяни, гартують нову Україну”.