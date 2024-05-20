Україні необхідно не лише дворічне перемир'я, але й стабільний мир протягом десятиліть, який сприяв би розвитку країни.

Про це заявив у зверненні до учасників Форуму регіону Балтійського моря: “НАТО 2024 і Арктична Європа” секретар РНБО Олександр Литвиненко.

“Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. І тому була підготовлена і просувається формула миру Президента Зеленського. Наша позиція дуже проста і переконаний, вона буде підтримана учасниками Саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року. Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру”, — зазначив секретар РНБО.

Він також додав, що це питання безпекових гарантій. Безпекові угоди, що реалізують минулорічну заяву G7 — без найменшого сумніву, за словами секретаря, важливий крок.

“І ми високо цінуємо зусилля президента А.Штубба та усього фінського народу, якій як ніхто знає критичне значення безпеки для сусідів Росії. Проте Україна потребує саме гарантій, і фінський приклад наочно демонструє — сьогодні в Європі наявні тільки одні справжні гарантії — це членство у НАТО. Саме тому ми сподіваємось отримати запрошення до Альянсу вже на цьогорічному Вашингтонському саміті НАТО”, — додав він.