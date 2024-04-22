В Сенаті Конгресу США заплановане голосування за законопроєкт, який включає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, на 23 квітня.

Про це йдеться в розкладі роботи Сенату, передає Укрінформ.

“У вівторок, 23 квітня, заплановані два поіменних голосування близько 13:00”, — йдеться у розкладі.

Зазначений законопроєкт H.R.815 щодо іноземної допомоги вже був ухвалений Сенатом у лютому.

Це означає, що законодавчий пакет, ухвалений Палатою представників у суботу, розглядатиметься в верхній палаті як уже розглянутий і проголосований Сенатом раніше, однак до якого внесені зміни.

Це спрощує процедуру його ухвалення в порівнянні з тим, якби сенатори реєстрували і розглядали новий законопроєкт.

Голосування в Сенаті є наступним кроком після того, як Палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів.