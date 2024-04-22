Про це йдеться в розкладі роботи Сенату, передає Укрінформ.
“У вівторок, 23 квітня, заплановані два поіменних голосування близько 13:00”, — йдеться у розкладі.
Зазначений законопроєкт H.R.815 щодо іноземної допомоги вже був ухвалений Сенатом у лютому.
Це означає, що законодавчий пакет, ухвалений Палатою представників у суботу, розглядатиметься в верхній палаті як уже розглянутий і проголосований Сенатом раніше, однак до якого внесені зміни.
Це спрощує процедуру його ухвалення в порівнянні з тим, якби сенатори реєстрували і розглядали новий законопроєкт.
Голосування в Сенаті є наступним кроком після того, як Палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів.
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