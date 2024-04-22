Через затримки Конгресу з ухваленням допомоги для України, що тривало шість місяців, українські військові зіткнулися з серйозним дефіцитом боєприпасів і особового складу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Науковий співробітник київського Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков зазначає, що допомога США дасть перепочинок українській армії, можливість уповільнити просування РФ, провести ефективну оборону та мінімізувати втрати. Проте для власного просування Україні все ще потрібна додаткова допомога.

«Питання в тому, чи буде допомога і в якому обсязі в 2025 році і далі — оскільки стратегія Путіна полягає у вичікуванні», — висловив думку Бєлєсков.

Аналітики попереджають, що навіть за умови швидкої доставки американської військової допомоги складнощі з транспортною логістикою можуть затягнути початок її впливу на фронт на кілька тижнів.

Джерела Bloomberg також додають, що Німеччина цього тижня продовжуватиме тиснути на європейських союзників, а саме Францію та Італію, щодо постачання систем ППО для України.