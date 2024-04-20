Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час учорашнього інтерв'ю пропагандистським ЗМІ прямо заявив про намір Росії захопити українське місто Харків, назвавши його безпосередньою військовою ціллю.

Про це пише американський Інститут вивчення війни ISW.

Аналітики зазначають, що Лавров став першим високопосадовцем Кремля, який прямо назвав Харків можливим оперативним об’єктом Росії після нещодавніх попереджень України про те, що російські війська можуть спробувати знову захопити місто.

Лавров висловився про Харків, як про місто, яке “грає не останню роль” в путінській ідеї створення демілітаризованої “санітарної зони” в Україні, яка слугуватиме для захисту російських прикордонних населених пунктів.

“Путін про це дуже чітко сказав, відповідаючи на питання: “Як зробити так щоб убезпечити наші землі?”. Він сказав: “Ну, треба відсувати, відсувати цю лінію, з якої вони (українці — ред.) можуть по нам бити”. Я так розумію, Харків тут грає не останню роль”, — сказав Лавров.

ISW вважає, що ця “зона” може поширюватися навіть і на всю територію України — “доки існує незалежна Українська держава і доки вона бажає себе захищати”.

“Зауваження Лаврова свідчать про те, що Кремль, ймовірно, використовуватиме ідею постійної зміни демілітаризованої “санітарної зони”, щоб виправдати російські наступальні операції все далі і далі в Україну”, — зазначити в ISW.