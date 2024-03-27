Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що мета Володимира Путіна в Україні полягає не лише в окупації інших територій чи захопленні країни, але й у приниженні Заходу та демонстрації колективної поразки.

Про це він сказав в інтерв’ю Телеграфу.

Він підкреслив, що якщо Росія атакує будь-яку країну-членку НАТО, то це буде розглядатися як напад на весь Альянс.

“Його мета в Україні не лише анексувати регіони чи захопити країну. Його мета також полягає в тому, щоб принизити Захід і показати, що той колективно не впорався. І таку саму мету він переслідує, коли замислюється про напад на якусь із країн НАТО. Він, звісно, сподівається, що Альянс не відреагує”, — зазначив міністр оборони Естонії.

Міністр оборони Естонії висловив переконаність у тому, що НАТО реагуватиме та захищатиме свою територію.

Він закликав приділити увагу цій загрозі та бути готовими до неї.