Про це він сказав в інтерв’ю Телеграфу.
Він підкреслив, що якщо Росія атакує будь-яку країну-членку НАТО, то це буде розглядатися як напад на весь Альянс.
“Його мета в Україні не лише анексувати регіони чи захопити країну. Його мета також полягає в тому, щоб принизити Захід і показати, що той колективно не впорався.
І таку саму мету він переслідує, коли замислюється про напад на якусь із країн НАТО. Він, звісно, сподівається, що Альянс не відреагує”, — зазначив міністр оборони Естонії.
Міністр оборони Естонії висловив переконаність у тому, що НАТО реагуватиме та захищатиме свою територію.
Він закликав приділити увагу цій загрозі та бути готовими до неї.