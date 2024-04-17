Україна за допомогою безпілотника атакувала російський загоризонтний радар 29B6 "Контейнер" у місті Ковилкіно Республіки Мордовія. Цей удар є можливим порушенням однієї з "червоних ліній" для використання ядерної зброї.

Про це пише Newsweek.

Якщо постраждала радіолокаційна система “Контейнер”, атаки могли відповідати одній з “умов, що визначають можливість застосування Російською Федерацією ядерної зброї”, як зазначено в указі президента Росії від 2020 року, зазначає видання.

“Йдеться про “отримання достовірної інформації про пуски балістичних ракет по територіях Російської Федерації та (або) її союзників”, а також “застосування противником ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження на територіях Російської Федерації (або) її союзників”, — йдеться у матеріалі.

Серед інших критеріїв наводять “вплив противника на критично важливі державні чи військові об’єкти Російської Федерації, вихід з ладу яких призведе до зриву дій у відповідь ядерних сил”, а також “агресія проти Російської Федерації із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозою саме існування держави”.

“Загроза ядерної ескалації — чи то через ядерну зброю, чи через аварію на одній із багатьох цивільних атомних електростанцій у зоні бойових дій — нависла над повномасштабним вторгненням Росії в Україну з його початку в лютому 2022 року”, — резюмує західне видання.